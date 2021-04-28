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Госсекретарь США назвал условия переговоров с Россией

Анна Берестовая
01:25 28.04.2021
Энтони Блинкен озвучил, в каком случае американская сторона будет готова к переговорам с Россией.
Госсекретарь США назвал условия переговоров с Россией
© Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Переговоры Соединенных Штатов и России по интересующим обе страны вопросам, таким как стратегическая стабильность, возможны при условии отсутствия «эскалации» со стороны Москвы. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, американский лидер Джо Байден обозначил, что страна даст ответ в случае агрессии со стороны РФ, однако стремлением США является стабильность.

«Мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения», - обозначил госсекретарь в эфире CNN.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты уже продлили СНВ-3 и могут сделать еще больше в области стратегической стабильности. Он также указал, что не обладает информацией о решении президента РФ Владимира Путина относительно саммита, на который того пригласил Байден. Обсуждение, по словам Блинкена, сейчас ведется.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, как администрация действующего главы США Джозефа Байдена отказалась от разрешения дипломатического конфликта с Российской Федерацией. По словам главы МИД, Байден собирался провести обстоятельный разбор отношений с РФ, однако этот настрой сменился волной санкций.

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