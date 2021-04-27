Лавров рассказал об отказе США разрешить дипломатический конфликт

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о том, что Россия предлагала США способ разрешить дипломатический конфликт, но администрация Джозефа Байдена отказалась от этого. По словам главы МИД, это произошло сразу после инаугурации Байдена.

«Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», - заявил Лавров.

Глава МИД отметил, что после этого «пошла цепная реакция». В первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным Байден сказал, что Вашингтон намерен провести серьезный разбор отношений. Однако после разговора на Россию обрушилась волна санкций.

Ранее Лавров заявил о том, что идея о проведении встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джозефа Байдена была воспринята Кремлем позитивно, несмотря на скандальные заявления главы Белого Дома.