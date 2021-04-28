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Диетолог рассказала об опасности майских праздников для людей с хроническими заболеваниями

Светлана Головина
11:35 28.04.2021
Гастроэнтеролог объяснила, чем опасно наслоение праздников для граждан с заболеваниями ЖКТ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде», что череда майских шашлыков, каникул и Пасхи может серьезно повлиять на людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Сильная нагрузка на поджелудочную в результате обильного калорийного питания чревата острыми обострениями.

Специалист подчеркнула, что нужно следить за количеством потребляемого жира, поскольку желчный пузырь негативно реагирует на его переизбыток и недостаток. Когда его много, возникают боли, приступы холецистита и дискинезия желчевыводящих путей. Когда его мало, желчь, наоборот, сгущается, в результате чего образуются камни.

«В свою очередь, камни провоцируются на фоне очередного злоупотребления пищей - шашлыки, дни рождения, Пасха. Пасха в принципе высококалорийное, жирное мероприятие. Яйца, пасха творожная - употреблять все вместе нельзя, надо делить, так как не все смогут на такое обилие пищи реагировать нормально», - сказала Дианова.

Диетолог отметила, что период завершения поста и майских праздников всегда сопровождается большим числом обострений заболеваний ЖКТ.

«У хирургов и гастроэнтерологов прибавится работы, когда надо будет отделять острую патологию от обострения и отсутствия камней, когда можно консервативно полечить, а когда требуется серьезное хирургическое вмешательство», - подытожила врач.

Ранее диетолог объяснила «Звезде», что нужно сделать, чтобы обезопасить свой организм при употреблении шашлыка.

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