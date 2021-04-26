Лавров назвал здравым заявление Земана о расследовании причин взрывов во Врбетице

Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил слова чешского лидера Милоша Земана о необходимости изучения всех версий взрывов во Врбетице. Глава российского внешнеполитического ведомства назвал их здравыми.

Лавров отметил, что Земан призвал лишь продолжить рассмотрение того, что произошло семь лет назад на складе вооружений, не акцентируя внимание на чем-то конкретном.

«И то, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном - что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует», - сказал Лавров.

Ранее Милош Земан заявил, что рассматривает две основные версии взрывов на складе во Врбетице - непрофессиональное обращение со взрывчаткой и операцию иностранных спецслужб. Он призвал не делать преждевременных выводов и дождаться окончания расследования.