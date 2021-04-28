Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза

Кандидат медицинских наук, врач общей практики Кристина Бородулина рассказала «Звезде» об основных проявлениях весеннего авитаминоза, а также симптомах нехватки определенных витаминов в организме.

К основным симптомам авитаминоза относятся: сонливость, повышенная раздражительность, общее недомогание, апатия и обострение различных хронических заболеваний.

«Внешними признаками проявления авитаминоза являются - бледность, сухость и шелушение кожи, выпадение и ломкость волос, хрупкость ногтей», - сказала Бородулина.

Причиной недостатка витаминов в организме могут быть сразу несколько факторов от скупости рациона питания до заболеваний желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается всасывание элементов в кровь. Внешне на нехватку витаминов могут указывать: выпадение волос и секущиеся концы, сухость и трещины кожи губ, герпес, снижение остроты зрения и кровоточивость десен.

«Витамин B3 влияет на регуляцию сна. Если человек днем хочет спать, а ночью мучается бессонницей, можно предположить, что организм испытывает его недостаток. Витамин D отвечает за процесс усвоения кальция, витамин А - витамин зрения, а также отвечает за формирование скелета», - отметила врач.

Принимать витамины группы B по отдельности не рекомендуется, так как они взаимосвязаны. Каждый из них отличается своей специфической симптоматикой, однако «поступать в организм они должны комплексно».

Для нормального функционирования организма нужно много витаминов, поэтому необходимо предупреждать заранее весенний авитаминоз - проводить профилактику, лечить сопутствующие заболевания, которые могут привести к витаминной недостаточности.