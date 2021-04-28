Синоптики рассказали, когда в Москву вернется долгожданное тепло

Начиная со второй недели мая в Москве начнет значительно расти температура воздуха. Такой прогноз озвучил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, с 6 по 9 мая включительно ожидаются теплые сухие и солнечные дни. В это время столбики термометров поднимутся до минимум до 15–20 градусов. Как отметил специалист, благодаря такой погоде воздушная часть парада Победы должна пройти без трудностей.

Раньше этой даты надеется на потепление, по мнению Тишковца, не стоит. С 30 апреля по 1 мая столицу накроют дожди, которые, после небольшой паузы 2 мая, сменятся сильными ливнями и невысокой температурой.

«Ночью будет плюс 1–6 градусов, днем плюс 9–14. Погода явно не для шашлыка», - цитируют эксперта «Известия».

Ранее сообщалось, что за одни сутки на территории Москвы выпала четверть месячной нормы осадков. Дождь и мокрый снег, в соответствии с данными на 21.00, шли практически весь день.