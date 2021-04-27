«Утонувшая» столица: в Москве за день выпала четверть месячной нормы осадков

В течение дня в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

«Дождь и мокрый снег шли весь день. Сегодня в Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков, данные получены в 21:00 с главной метеостанции на ВДНХ», - цитирует представителя метеобюро «Интерфакс».

Прирост осадков за сутки в городе составил около 10 миллиметров при месячной норме в 44 миллиметра. Также отмечено, что с начала месяца в столице выпало примерно 85 миллиметров осадков, а это более 190% нормы.

По словам эксперта, 8 и 24 апреля стали самыми дождливыми днями.

Ранее стало известно, что жителям Москвы не стоит ждать потепления в ближайшие две недели. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, погодные условия на майские праздники не смогут обрадовать жителей столичного региона.