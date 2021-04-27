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«Утонувшая» столица: в Москве за день выпала четверть месячной нормы осадков

Кира Карон
23:47 27.04.2021
В Москве выпало почти 25% месячной нормы осадков за прошедшие сутки.
«Утонувшая» столица: в Москве за день выпала четверть месячной нормы осадков
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В течение дня в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

«Дождь и мокрый снег шли весь день. Сегодня в Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков, данные получены в 21:00 с главной метеостанции на ВДНХ», - цитирует представителя метеобюро «Интерфакс».

Прирост осадков за сутки в городе составил около 10 миллиметров при месячной норме в 44 миллиметра. Также отмечено, что с начала месяца в столице выпало примерно 85 миллиметров осадков, а это более 190% нормы.

По словам эксперта, 8 и 24 апреля стали самыми дождливыми днями.

Ранее стало известно, что жителям Москвы не стоит ждать потепления в ближайшие две недели. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, погодные условия на майские праздники не смогут обрадовать жителей столичного региона.

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