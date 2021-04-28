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ЛНР: машина ВСУ подорвалась на украинской мине в Донбассе

Анна Берестовая
00:33 28.04.2021
В Народной милиции ЛНР сообщили о подрыве автомобиля ВСУ на установленной украинскими силовиками мине.
ЛНР: машина ВСУ подорвалась на украинской мине в Донбассе
© Фото: Alexander Rekun Global Look Press
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Автомобиль ВС Украины подорвался на мине, установленной ранее украинскими силовиками вблизи подконтрольного Киеву села Орехово на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В результате произошедшего один украинский военный погиб и трое оказались ранены. Подорвавшаяся машина занималась транспортировкой боеприпасов ВСУ. Как указал Осадчий, взрывным устройством, унесшим жизнь военнослужащего, оказалась противотанковая мина «ТМ-62». Об этом пишет РИА Новости.

Еще в начале марта текущего года Народная милиция ЛНР предъявили украинским силовикам обвинения в установке 150 противотанковых мин в окрестностях населенного пункта Орехово. Три дня назад, 25 апреля, также поступило сообщение о прибытии в село Подлесное на Донбассе 43 танков и двух бронетранспортеров украинских силовиков.

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