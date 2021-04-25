В стране и мире Конфликт в Донбассе В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков Анна Назайкина Также вблизи жилого дома в поселке Райгородок было зафиксировано размещение зенитно-ракетного комплекса 9К33 «Оса». © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Народной милиции Луганской народной республики заявили о прибытии в подконтрольное Киеву село Подлесное 43 танков и двух бронетранспортеров украинских силовиков. «В зоне ответственности 92-й бригады ВС Украины нашими наблюдателями зафиксировано прибытие сорока трех танков и трех боевых бронированных машин в населенный пункт Подлесное, а также трех боевых бронированных машин и двух бронетранспортеров в населенный пункт Лоскутовка», - сообщили в оборонном ведомстве республики. Также было добавлено, что вблизи жилого дома в поселке Райгородок зафиксировали размещение зенитно-ракетного комплекса 9К33 «Оса». «Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», - говорится в сообщении. Напомним, в регионе с 27 июля 2020 года начали действовать дополнительные меры по обеспечению перемирия. Полностью запрещено вести огонь, размещать вооружения в населенных пунктах и вблизи них, вести наступательные и разведывательные действия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика