Полезный «вечерний зажор»: диетолог рассказала, как правильно переедать на ночь

Врач-диетолог назвала идеальные продукты для «вечернего зажора», или, говоря научным языком, компульсивного переедания. Как заявила Марият Мухина, самой подходящей для этого едой будут овощи.

Врач повторила в целом известный факт, что вечернее переедание - вредная привычка, способствующая получению недополученных в течение дня эндорфинов, «гормонов радости».

«В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних килограмм», - цитирует Мухину радио Sputnik.

При этом она подчеркнула, что увлекаться условно полезными овощами также не стоит: такие продукты имеют отрицательную калорийность, то есть для того, чтобы переварить их, организм тратит больше калорий, чем они в себе несут. Большая любовь к такой пище может повлечь за собой упадок сил, апатию и нехватку жизненной энергии.

Ранее врач озвучила самую частую причину переедания как такового. На него человека чаще всего провоцируют различные усилители вкуса в пище. Повышать аппетит могут блюда со специями и различными приправами, соусами и даже обычной солью.