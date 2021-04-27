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Полезный «вечерний зажор»: диетолог рассказала, как правильно переедать на ночь

Егор Левин
09:45 27.04.2021
Марият Мухина объяснила, какие продукты не нанесут вреда организму, если употребить их поздним вечером, и как гарантированно избежать от них негативных последствий.
Полезный «вечерний зажор»: диетолог рассказала, как правильно переедать на ночь
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
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Врач-диетолог назвала идеальные продукты для «вечернего зажора», или, говоря научным языком, компульсивного переедания. Как заявила Марият Мухина, самой подходящей для этого едой будут овощи.

Врач повторила в целом известный факт, что вечернее переедание - вредная привычка, способствующая получению недополученных в течение дня эндорфинов, «гормонов радости».

«В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних килограмм», - цитирует Мухину радио Sputnik.

При этом она подчеркнула, что увлекаться условно полезными овощами также не стоит: такие продукты имеют отрицательную калорийность, то есть для того, чтобы переварить их, организм тратит больше калорий, чем они в себе несут. Большая любовь к такой пище может повлечь за собой упадок сил, апатию и нехватку жизненной энергии.

Ранее врач озвучила самую частую причину переедания как такового. На него человека чаще всего провоцируют различные усилители вкуса в пище. Повышать аппетит могут блюда со специями и различными приправами, соусами и даже обычной солью.

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