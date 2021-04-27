Гастроэнтеролог рассказала об опасности шашлыка после поста

Те, кто постились, находятся в большем риске при начале сезона шашлыков, так как на фоне длительных ограничений у них была снижена секреторная функция. Об этом «Звезде» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. При условии длительного периода измененного питания меняется даже состав ферментов поджелудочной железы в зависимости от того, какая пища употреблялась.

«Это риск для них, потом что до этого времени у них были другие продукты. И шашлыки опасны тем, что если это будет именно жирный шашлык, маринованный с майонезом, и если это будет еще присутствовать в качестве добавки... большое количество жиров может спровоцировать приступы колики. То есть возникновение желчной колики и возникновение панкреатита», - указала специалист.

Особенно, по ее словам, это будет выражено на фоне алкоголя. Все вместе воздействует на организм колоссальным образом. Именно желчный пузырь и поджелудочная железа особенно уязвимы в такой ситуации. А у тех, кто постился, эта уязвимость значительно вырастает.

Ранее россиянам напомнили, что неправильно выбранное мясо для шашлыка может грозить неприятными последствиями. Так, ошибка в данной области может привести к отравлению или серьезному инфекционному заболеванию.