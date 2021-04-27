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На треть менее калорийная: российские ученые создали новый вид колбасы

Кира Карон
05:45 27.04.2021
Ученые придумали рецепт менее калорийной колбасы.
На треть менее калорийная: российские ученые создали новый вид колбасы
© Фото: pixabay.com
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Российские ученые из Волгоградского государственного технического университета разработали рецепт колбасы, которая почти на треть менее калорийной в сравнении с оригинальным деликатесом. Вкус колбасы по новому рецепту не изменился, передают «Известия».

За основу для рецепта ученые взяли колбасный хлеб «Чайный». Продукт состоит из фарша, молока и ряда специй. Чтобы сделать продукт более полезным, ученые внесли в рецепт несколько изменений.

Для начала была снижена жирность продукта за счет замены смеси для фарша из говядины и свинины мясом индейки. Далее было внесено пять процентов порошка топинамбура вместо свиного шпика. Этот порошок вместо свиного шпика стабилизирует консистенцию фарша за счет свойства инулина имитировать консистенцию жира. Такая концентрация сохраняет оригинальный вкус продукта.

Ученые в ходе исследования сравнили показатели чайной колбасы, и нового продукта. Массовая доля жиров в колбасе с порошком топинамбура стала меньше в два раза. Зато белков и углеводов стало больше на треть. Это нашло отражение и в энергетической ценности, которая снизилось на 30%, с 232 ккал на 100 г до 163 ккал.

Ранее были названы категории людей, которым нужно отказаться от колбасы. Не рекомендуется употреблять этот продукт сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи.

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