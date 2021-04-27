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В Турции призвали признать Крым частью России

Анна Берестовая
05:10 27.04.2021
Турецкая партия предложила признать Крым российской территорией после слов Байдена о геноциде армян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Турецкая партия Vatan во время митинга призвала признать принадлежность Крыма России, а также закрыть все военные базы США на территории Турции. Такими мерами члены партии предлагают отреагировать на признание американским лидером Джо Байденом геноцида армян во времена Османской империи.

Генеральный секретарь партии Озгюр Бурсалы посчитал, что просто слов в ответ на выпад главы Соединенных Штатов недостаточно. Непременно необходимо принять меры. В частности, предполагающие дипломатические контакты с Россией и пересмотр вопроса о признании ее территории.

Помимо этого, Vatan заявили о необходимости как можно скорее взять под свой контроль американские базы «Инджирлик» и «Кюреджик». По мнению генсека партии, ВС Турции должны оказаться там в течение 15 дней. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Глава государства отметил, что не преследует обвинительных целей, а лишь желает, чтобы подобного никогда не повторилось.

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