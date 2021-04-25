Посол США вызван в МИД Турции после слов Байдена о геноциде армян

Посол Соединенных Штатов Америки вызван в МИД Турции после признания главой Белого дома Джо Байденом геноцида армян во времена Османской империи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Турции.

По данным агентства, замминистра иностранных дел республики заявил американскому послу о том, что слова Байдена не имеют под собой правовой основы и официальная Анкара отвергает подобные заявления и самым решительным образом осуждает их.

Сегодня президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. По словам Байдена, цель заявления - не обвинять, а сделать все для того, чтобы произошедшее никогда не повторилось. Официальная реакция турецкой стороны не заставила себя ждать. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу полностью отверг заявление Байдена о геноциде армян, назвав его популистским.

На фоне обострения отношений двух стран, посольство и генеральные консульства США в Турции закрываются на два дня. Это сделано в качестве дополнительных мер предосторожности. Нуждающимся в экстренной помощи американцам рекомендовали связываться с сотрудниками дипведомств по телефону или электронной почте. Гражданам США рекомендовано избегать территорий вблизи посольства и любых людных мест, а также проявлять бдительность и осторожность в местах массового скопления туристов.