Мясо с землей и бактериями: специалисты предупредили об опасности шашлыка

Специалисты предупредили о рисках, которые влечет за собой неправильный выбор мяса для шашлыка. Избежать отравления или серьезного инфекционного заболевания после трапезы помогут несколько простых правил.

При выборе мяса в маринаде необходимо внимательно изучить срок годности, а также состав - в нем должно быть как можно меньше ингредиентов, рекомендует заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова. Большое количество специй, уксус и другие ароматизаторы нередко используются для маскировки несвежего мяса. Как добавила гастроэнтеролог Нурия Дианова, маринад - это идеальное место энтерококков и кишечных палочек.

У сырого мяса также есть свои недостатки. По словам Диановой, не стоит выбирать то мясо, которое лежит рядом с зеленью и овощами, от них оно может получить землю, споры, бактерии и простейшие.

Непосредственно перед готовкой нужно обязательно промыть мясо. Имеет значение и хорошая прожарка - частично сырые куски создают риск заражения кишечными инфекциями, листериозом, сальмонеллезом или гельминтозами, уточняет «360».

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