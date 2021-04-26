В стране и мире Роскосмос завершил миссию по выводу британских спутников связи на орбиту Светлана Головина В госкорпорации Роскосмос заявили о выведении на орбиту 36 британских спутников связи. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Российский разгонный блок «Фрегат» завершил миссии по доставке спутников OneWeb на орбиту. Об этом заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Уточняется, что всего установкой были развезены 36 британских спутников связи. «Все спутники штатно отделились», - цитирует Рогозина РИА Новости. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» был произведен с космодрома Восточный 26 апреля в 01.14 по московскому времени. Спутники выведены на орбиту с целью создания космической системы связи, которая обеспечит высокоскоростной доступ в Интернет из любой точки Земли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика