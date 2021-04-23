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Маск назвал «делом чести» доставку российских космонавтов на МКС

Олеся Степакова
20:08 23.04.2021
При этом он назвал «нарушением коммуникации» тот факт, что до сих пор не достигнуто соглашение о перекрестных полетах к МКС на российских «Союзах» и американских Crew Dragon.
Маск назвал «делом чести» доставку российских космонавтов на МКС
© Фото: Britta Pedersen globallookpress
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Американская компания SpaceX готова доставлять российских космонавтов на МКС на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon. Об этом заявил Илон Маск на пресс-конференции, посвященной запуску на МКС корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.

«Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на Dragon (Crew Dragon – корабль)», – сообщает РИА Новости, цитируя глава SpaceX.

При этом он назвал «нарушением коммуникации» тот факт, что до сих пор не достигнуто соглашение о перекрестных полетах к МКС на российских «Союзах» и американских Crew Dragon.

Ранее в Роскосмосе проинформировали, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18». Согласно сообщению государственной корпорации, было принято решение включить вместо Корсакова в состав экипажа астронавта NASA Марка Ванде Хая. Таким образом Сергей Корсаков является одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Павел Власов.

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