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Биолог назвал семь главных способов замедлить старение

Кира Карон
02:39 27.04.2021
Названы способы замедлить старение.
Биолог назвал семь главных способов замедлить старение
© Фото: pixabay.com
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Регулярные прогулки дадут положительный эффект во время процесса старения. Об этом сообщил британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил.

Он также рассказал о способах замедлить процесс старения. Сюда входит регулярная физическая активность, здоровый сон, отказ от пищевых добавок, наличие в рационе большого количества овощей, контроль за давлением и пульсом, поддержание здоровья зубов и отказ от необычных диет.

Специалист отметил, что регулярные прогулки каждый день дают положительный эффект. А вот при занятиях спортом нельзя переусердствовать, потому что чрезмерные нагрузки могут сократить продолжительность жизни, пишет Express.

Ранее ученые составили список из десяти продуктов, которые помогают бороться со старостью. На первом месте - грецкие орехи. Врачи отмечают обилие в них полиненасыщенных жиров и зашкаливающий уровень кислот омега-3. Употребление орехов стимулирует активность и снижает риск развития воспалительных процессов.

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