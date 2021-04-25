Ученые перечислили замедляющие старение продукты

Ученые составили список из десяти продуктов, которые помогают бороться со старостью. Перечень опубликован на страницах издания Milliyet. На первом месте - грецкие орехи. Врачи отмечают обилие в них полиненасыщенных жиров и зашкаливающий уровень кислот омега-3. Употребление орехов стимулирует активность и снижает риск развития воспалительных процессов.

Аналогичное воздействие на организм оказывает лосось. Мясо этой рыбы помогает контролировать уровень холестерина в крови, способствует сохранению ясности ума и защищает кожу от старения.

Есть в этом списке и ягоды. Одна из них - черника. Содержащиеся в ней антиоксиданты помогают организму бороться со свободными радикалами, которые провоцируют раннее старение.

Высокий уровень антиоксидантов содержится и в шпинате. Блюда со шпинатом в ежедневном меню способствуют уменьшению риска возникновения возрастных нарушений мозга. Шпинат также помогает укреплять кости и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Схожими свойствами обладает и зеленый чай.

Список зеленый союзников долгожителей продолжает брокколи. За счет соединений сульфорафана она защищает клетки от окисления. К тому же, этот вид капусты является отличным профилактическим средством от различных видов онкологических заболеваний.

Заправлять блюда из брокколи диетологи рекомендуют оливковым маслом. Список его полезных свойств чрезвычайно велик. Масло оливы способствует укреплению сердечной мышцы и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Спелые томаты благотворно влияют на состояние кожи и обладают выраженными антивозрастными свойствами за счет богатого набора витаминов и минералов.

Красный сладкий перец содержит полезный для выработки коллагена витамин С, а также целый ряд мощных антиоксидантов.

Завершать трапезу ученые рекомендуют горьким шоколадом. Содержащиеся в нем флаванолы омолаживают стенки сосудов, регулируют артериальное давление и помогают поддерживать здоровье выделительной системы.