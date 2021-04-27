В стране и мире СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную Анна Берестовая Актриса Светлана Светличная была госпитализирована в одну из столичных больниц. © Фото: Евгений Одиноков РИА Новости Читайте нас на: Известная отечественная актриса Светлана Светличная оказалась в больнице в состоянии средней степени тяжести. По информации АГН «Москва», заслуженная артистка РСФСР госпитализирована в неврологическое отделение городской клинической больнице имени Юдина в столице. В прошлом году Светличная уже оказывалась госпитализирована в медучреждение. Предположительной причиной проблем со здоровьем, потребовавших вмешательства врачей, стала травма, полученная во время интервью из-за падения на голову актрисы телевизионного оборудования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика