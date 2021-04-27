СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
Актриса Светлана Светличная была госпитализирована в одну из столичных больниц.
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
Известная отечественная актриса Светлана Светличная оказалась в больнице в состоянии средней степени тяжести. По информации АГН «Москва», заслуженная артистка РСФСР госпитализирована в неврологическое отделение городской клинической больнице имени Юдина в столице.
В прошлом году Светличная уже оказывалась госпитализирована в медучреждение. Предположительной причиной проблем со здоровьем, потребовавших вмешательства врачей, стала травма, полученная во время интервью из-за падения на голову актрисы телевизионного оборудования.