Лавров рассказал о реакции Кремля на возможную встречу Путина и Байдена
В МИД РФ рассказали о реакции Кремля на предложение Байдена провести встречу с Путиным.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что идея о проведении встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джозефа Байдена была воспринята Кремлем позитивно, несмотря на скандальные заявления главы Белого Дома.
«Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся», - заявил Лавров в интервью РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможных сроках проведения саммита с участием двух президентов. По его словам, единственный временной ориентир на данный момент - летние месяцы.