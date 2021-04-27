Лавров рассказал о реакции Кремля на возможную встречу Путина и Байдена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что идея о проведении встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джозефа Байдена была воспринята Кремлем позитивно, несмотря на скандальные заявления главы Белого Дома.

«Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся», - заявил Лавров в интервью РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможных сроках проведения саммита с участием двух президентов. По его словам, единственный временной ориентир на данный момент - летние месяцы.