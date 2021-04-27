ЦПВС добился прекращения огня в сирийской провинции Хасеке

Сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии удалось добиться прекращения огня между арабским и курдским населением в городе Камышли провинции Хасеке. О этом сообщил заместитель руководителя Центра контр-адмирал Александр Карпов.

«Российская сторона продолжает прилагать усилия к разрешению кризисной ситуации в городе Камышли провинции Хасеке, где произошел конфликт между арабским и курдским населением. Усилиями Центра по примирению враждующих сторон удалось добиться прекращения огня и стабилизировать обстановку», - заявил Карпов.

Контр-адмирал отметил, что для недопущения провокаций подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию территории города при поддержке ВКС РФ.

Ранее, в результате спецоперации российских ВКС, в Сирии была уничтожена скрытая база боевиков к северо-востоку от Пальмиры, где велось формирование групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны.