Оружие, пикапы и полтонны взрывчатки: какой арсенал боевики скрывали на уничтоженной ВКС РФ базе в Сирии

До двухсот террористов, около 500 килограммов взрывчатки, два укрытия и десятки пикапов с пулеметами были уничтожены в результате спецоперации российских ВКС в Сирии.

Согласно поступившим данным, боевики создали скрытую базу к северо-востоку от Пальмиры, где велось формирование групп для отправки и проведения терактов в различных регионах Сирии. Также там изготавливались взрывные устройства.

Боевики и их идейные вдохновители планировали теракты и нападения на госучреждения в крупных городах Сирии. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Карпов.

Главной целью террористов была и остается дестабилизация ситуации в стране, особенно в преддверии выборов президента Сирии. Подготовка террористов ведется в тренировочных лагерях на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют ВС Соединенных Штатов Америки.