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Битва за корону: Непомнящий оценил шансы на победу в схватке с Карлсеном

Алексей Курильченко
21:59 27.04.2021
Российский гроссмейстер сделал свой прогноз на матч против норвежца Карлсена.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын РИА Новости
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, выигравший турнир претендентов, оценивает свои шансы в предстоящем матче за мировую шахматную корону. С действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном у шахматиста давние счеты. Их противостояние длится еще с юношеского первенства планеты 2002 года, и статистика побед на стороне россиянина. В марте Непомнящий обыграл норвежца в онлайн-турнире.

«Победу в 12-летнем возрасте точно не буду вспоминать. Мне кажется любой матч это всегда плюс-минус. Так что будет довольно интересный матч», - рассказывает шахматист.

Титульный поединок пройдет в Дубае в ноябре — декабре 2021 года. Соперникам предстоит провести 14 партий.

Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов, проходивший в Екатеринбурге. В предпоследнем туре гроссмейстер встретился с французом Максимом Вашье-Лагравом. Игра завершилась вничью.

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