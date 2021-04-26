В шаге от короны: шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов, проходивший в Екатеринбурге. В предпоследнем туре гроссмейстер встретился с французом Максимом Вашье-Лагравом. Игра завершилась вничью - россиянин набран 8,5 баллов и получил значительное преимущество в турнирной таблице.

«Я считаю, что Ян победил заслуженно. С первого тура он вышел в лидеры и до конца смог удержать лидерство. Вторую часть турнира Ян провел вообще блестяще, смотреть за его партиями было одно удовольствие», - рассказал РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В конце года Непомнящий примет участие в титульном матче с чемпионом мира по классическим шахматам Магнусом Карлсеном. Игра состоится в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.

В марте Непомнящий обыграл Магнуса Карлсена в рамках шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. В финале россиянин встретился с нидерландским шахматистом Анишем Гири.