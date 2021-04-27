В стране и мире Коронавирус Привитым «Спутником V» россиянам разрешили въезд на Мальдивы без тестов Алексей Курильченко Привитые российской вакцина получили возможность въезжать на Мальдив без ПЦР-тестов. © Фото: Wassim Jdidi via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Власти Мальдивских островов включила российскую вакцину «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, в список препаратов, прививка которыми позволяет въезжать в страну без ПЦР-тестирования. «Министерство туризма Мальдив в начале апреля опубликовало решение о разрешении въезда пассажирам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ. Теперь, после недавнего обновления этого документа, речь уже идет "о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны". Таким образом "Спутник V" подходит для въезда, поскольку он одобрен по меньшей мере в России», - говорится в сообщении министерства туризма страны. Ранее российскую вакцину «Спутник V» признали самой безопасной из всех вакцин, которые используют в Мексике. По последним данным, при использовании российского препарата наблюдается в семь раз меньше побочных эффектов, чем у вакцины Pfizer. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика