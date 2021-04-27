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Привитым «Спутником V» россиянам разрешили въезд на Мальдивы без тестов

Алексей Курильченко
21:34 27.04.2021
Привитые российской вакцина получили возможность въезжать на Мальдив без ПЦР-тестов.
Привитым «Спутником V» россиянам разрешили въезд на Мальдивы без тестов
© Фото: Wassim Jdidi via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
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Власти Мальдивских островов включила российскую вакцину «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, в список препаратов, прививка которыми позволяет въезжать в страну без ПЦР-тестирования.

«Министерство туризма Мальдив в начале апреля опубликовало решение о разрешении въезда пассажирам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ. Теперь, после недавнего обновления этого документа, речь уже идет "о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны". Таким образом "Спутник V" подходит для въезда, поскольку он одобрен по меньшей мере в России», - говорится в сообщении министерства туризма страны.

Ранее российскую вакцину «Спутник V» признали самой безопасной из всех вакцин, которые используют в Мексике. По последним данным, при использовании российского препарата наблюдается в семь раз меньше побочных эффектов, чем у вакцины Pfizer.

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