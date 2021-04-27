СМИ: в аэропортах РФ могут создать специальные "коридоры" для вакцинированных

Минтранс выступил с предложением для российских аэропортов продумать возможность создания специальных коридоров для вакцинированных от COVID-19 пассажиров.

По мнению специалистов, такие коридоры позволят выделить отдельную категорию пассажиров и ускорить их проход. Но данное предложение требует проработки, так как вакцинированные туристы по-прежнему могут быть переносчиками инфекции.

Минтранс отметил, что идею необходимо обсудить с компетентными органами исполнительной власти. На данный момент окончательных решений по данному вопросу не принималось. Роспотребнадзор выступил против такой инициативы, передают «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию обратился к россиянам с просьбой сделать прививку от коронавируса. По словам главы государства, другого пути к победе над COVID-19 нет.