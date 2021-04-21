Путин обратился к россиянам с просьбой сделать прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию обратился к россиянам с просьбой сделать прививку от коронавируса. По словам главы государства, другого пути к победе над COVID-19 нет.

«Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже - переболеть с трудно предсказуемыми последствиями», - сказал российский лидер.

Путин заявил, что россиянам не стоит терять бдительность в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.

«Прошу вас беречь себя и своих близких. Максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу Правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом», - заявил президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что возможность сделать прививку от коронавируса должна быть повсеместной. Таким образом, массовая вакцинация приведет к тому, что в России удастся к осени сформировать коллективный иммунитет.