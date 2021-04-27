В Балашихе 24-летний юноша насмерть сбил на машине своего двоюродного брата

В Железнодорожном микрорайоне подмосковной Балашихи 24-летний юноша совершил наезд на своего двоюродного брата во время съемки трюка. В результате 21-летний молодой человек скончался на месте.

«По данным следствия, 25 апреля 2021 молодые люди, находясь в мкр. Железнодорожный Балашихинского г.о., осуществляли постановку трюка на автомобиле, фиксируя все происходящее на видеокамеру и транслируя в прямом эфире в одной из социальных сетей. В ходе исполнения трюка, подозреваемый, управляя автомобилем "ВАЗ" совершил наезд на своего родственника. В результате смерть молодого человека наступила на месте происшествия от полученных повреждений», - говорится в сообщении подмосковного управления СК.

Подозреваемый признал свою вину и рассказал следователям все обстоятельства трагедии. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Балашихе был задержан юноша, который стрелял из охолощенного автомата поздно ночью. Изъятое оружие направлено на исследование, а в отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении.