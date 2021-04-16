Стрелявшего ночью в Балашихе молодого человека задержали

Молодого человека, устроившего ночную стрельбу во дворе жилого дома в Балашихе, задержали. Им оказался 20-летний местный житель.

При осмотре места его жительства был обнаружен охолощенный автомат Калашникова, из которого он и производил выстрелы. Вместе с ним были изъяты 42 патрона светозвукового действия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Изъятое оружие направлено на исследование, а в отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в Балашихе неизвестный, прогуливаясь по улице, совершил несколько выстрелов в воздух из автомата. На кадрах видно, как молодой человек в белой куртке ходит по двору жилого комплекса и стреляет из оружия по сторонам. После он зашел в подъезд одного из домов ЖК «Алексеевская роща» вместе с оружием.