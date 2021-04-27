Диетолог рассказала о том, как влияет на здоровье резкий отказ от мяса

Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала «Звезде» о том, как влияет на организм резкий отказ от мяса. По ее словам, переход на вегетарианство следует делать постепенно, так как в мясе содержатся аминокислоты, замену которым найти достаточно сложно.

«Белок бывает животного и растительного происхождения. Усваивается намного легче животный белок, который также содержится в рыбе. Растительные белки мало того что хуже усваиваются, так еще и не имеют в составе необходимого количества незаменимых аминокислот. Поэтому отказ от мяса и рыбы нецелесообразен, даже может быть вреден организму. Если вы намерены перейти на вегетарианство, нужно разобраться и действительно искать равнозначные замены по белковой аминокислотной составляющей», - рассказала Шмелева.

Врач отметила, что если организм плохо переносит мясо, то следует перейти на рыбу - в ней содержится тот же набор аминокислот, но он легче усваивается организмом. Также рыба способствует снижению уровня «плохого» холестерина в организме и увеличению «хорошего».

Ранее Шмелева рассказала, почему завтрак является наиболее «здоровым» приемом пищи за день. Врач также дала совет, что делать, если с утра нет аппетита.