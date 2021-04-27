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«Завтрак съешь сам, ужин отдай врагу»: диетолог о том, как влияет на здоровье отсутствие завтрака

Алексей Курильченко
15:53 27.04.2021
Люди, делающие пищевые нагрузки в первой половине дня, имеют меньше шансов уйти в ночь с набитым животом, считает врач-диетолог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Paul Williams - Funkystock, imageBROKER, Globallookpress
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Завтрак является наиболее «здоровым» приемом пищи за день, а его отсутствие может привести к ночному перееданию и накоплению в организме лишних жиров. Об этом «Звезде» рассказала специалист по лечебной физической культуре, врач-диетолог Ольга Шмелева.

«Давайте вспомним изречение наших предков - "завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу". С точки зрения диетологии это означает, что наибольшая скорость метаболизма наблюдается именно в первой половине дня. Поэтому люди, которые делают основные пищевые нагрузки на первую половину дня, имеют меньше шансов уйти в ночь с набитым животом и большим количеством углеводов, которые потом преобразуются в жиры, поскольку скорость метаболических процессов снижается», - рассказала диетолог.

Также Шмелева рассказала, что не у всех людей с утра имеется аппетит. В этом случае после пробуждения можно съесть что-то легкое, например фрукт, а спустя час-полтора, когда организм «раскочегарится», организовать себе основной завтра в виде каши.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала о способах обезопасить организм, налегая на шашлыки. При употреблении шашлыка нужно выбирать менее жирный вид мяса, а также использовать принцип комбинации.

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