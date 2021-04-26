Страны ЕС назвали условие, при котором будут принимать туристов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от COVID-19 препаратами, которые прошли сертификацию Европейского агентства лекарственных средств.

«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», - сказала она в интервью газете The New York Times.

Также представитель ЕС добавила, сроки возобновления для путешествий пока зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика ЕС в отношении тех туристов, которые вакцинированы другими препаратами.

Ранее турагентства в Европе начали предлагать поездки в Россию за прививкой от COVID-19. «Тур на укол» предполагает осмотр популярных российских достопримечательностей и вакцинацию российским препаратом от коронавируса.