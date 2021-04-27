Путин выразил уверенность в приоритетности национальных интересов над политическими взглядами депутатов

Президент России Владимир Путин убежден, что национальные интересы страны играют для ее депутатов и сенаторов более значимую роль, чем их разные политические взгляды.

Глава государства напомнил о значимой исторической дате - 115 лет назад состоялось первое заседание Государственной думы России. Данное событие Путин назвал вехой в развитии российской государственности.

Российский лидер также поблагодарил участников заседания Совета законодателей за бережное и уважительное отношение к парламентским традициям, в основе которых, по его словам, высокие патриотические идеалы и ценности, стремление честно, открыто и деятельно исполнять свой долг перед народом и отечеством.

«Как и в начале прошлого века, парламентарии современной России представляют разные политические силы, но убежден, для депутатов всех уровней, для сенаторов, на первом месте были, есть и, уверен, всегда останутся и всегда будут национальные интересы нашей страны. Это самая прочная основа для консолидации, для вашей совместной слаженной работы по достижению стратегических целей развития России», - заявил президент.

Об этом Путин сказал на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, которое состоялось в Санкт-Петербурге.