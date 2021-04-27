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Пентагон: признание геноцида армян не повлияет на отношения США и Турции

Анна Берестовая
01:35 27.04.2021
В Министерстве обороны США выразили уверенность, что отношения с Турцией останутся прежними после признания Байденом геноцида армян.
Пентагон: признание геноцида армян не повлияет на отношения США и Турции
© Фото: pixabay.com
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В Вашингтоне уверены, что признание Соединенными Штатами геноцида армян не окажет влияния на военные связи государства с Турцией. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

Он отметил, что американская сторона по-прежнему считает Турцию важным союзником НАТО и планирует стремиться к дальнейшему улучшению отношений с Анкарой в различных областях. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден на официальном уровне признал исторический факт геноцида армян во времена Османской империи. Глава государства отметил, что не преследует обвинительных целей, а лишь желает, чтобы подобного никогда не повторилось. В ответ на это американский посол был вызван в МИД Турции.

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