В Кремле оценили решение США поделиться вакциной от COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют решение Соединенных Штатов поделиться вакциной AstraZeneca с другими странами.

«Это очень хорошо, хотя она и послабее, чем "Спутник V"», - сказал Песков.

О том, что США готовы выделить другим странам миллионы доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщил главный советник Белого дома по борьбе с COVID-19 Энди Славитт.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен подать в суд на компанию AstraZeneca в связи с перебоями поставок препарата.