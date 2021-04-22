Люди теряют надежду: почему в Индии сложилась одна из самых сложных ситуаций с COVID-19 в мире

Европейский союз планирует подать в суд на компанию AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцины от коронавируса. Об этом сообщают сразу несколько европейских изданий. Таким образом там надеются заставить фармкомпанию выполнить взятые на себя обязательства по контрактам. При этом задолженность у AstraZeneca серьезная – к концу первого квартала в европейские страны было поставлено всего 30 миллионов доз препарата, вместо 100 обещанных.

Тем временем, ситуация с заболеваемостью остается крайне сложной и противоковидные меры только ужесточаются. В Турции, например, объявлен трехдневный локдаун. В Индии - недельный. Из страны, где в последние сутки зафиксирован самый большой за всю историю пандемии скачок заболеваемости, люди просто бегут.

Такого на планете еще не было - почти 315 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. В системе здравоохранения Индии - коллапс. В больницах не хватает коек, машины скорой не глушат моторы ни на минуту, но на все вызовы не успеть. Людей в тяжелом состоянии возят в багажниках обычных легковушек - они, с больными родственниками на руках, штурмуют больницы.

«Это мой отец. Мы ездим от больницы к больнице, нигде не могут нас принять, говорят, нет мест. У отца больное сердце и он тяжело переносит коронавирус. Я не знаю, что нам делать» - рассказал местный житель Джитендра Кумар.

Также катастрофически не хватает медицинского кислорода - во многих больницах его осталось всего на несколько часов. В одной из клиник на западе страны во время закачки в кислородный резервуар произошла авария. Всего на полчаса больница осталась без кислорода - из 150 человек, дышавших с помощью аппаратов, погибли 24.

Люди теряют надежду, многие отказываются ехать в больницу, чтобы провести последние часы с родными.

«Я привел сюда свою жену ночью, она была в порядке, разговаривала со мной, и около 2 часов ночи она сказала мне, что не получает кислород - больница не обеспечивает его. Я поговорил с несколькими чиновниками, все говорили "мы проверяем, проверяем", но ничего не изменилось. А утром мне сказали, что моя жена умерла. Эта больница никого не спасает и лучше остаться дома, чем приезжать сюда», - сообщил Дамодхар Шинд, чья жена скончалась накануне ночью.

От отчаяния люди идут на преступление. Так, в одном из госпиталей, взломали склад и вытащили баллоны с кислородом для родственников, которым не досталось места в больнице.

На черном рынке цены на кислород и лекарства выросли в десятки раз. Крематории работают в авральном режиме.

«Каждый день я обрабатываю по 30-40 тел. Пару дней назад умерших было так много, что я трижды за день терял сознание от усталости», - рассказал работник крематория.

Сейчас в Индии почти 16 миллионов заболевших из почти 1 миллиарда четырехсот миллионов населения страны. Власти надеются переломить ситуацию с помощью тотальной вакцинации, но штамм вируса, который буйствует в государстве может оказаться гораздо опаснее предыдущих.



«Мы внимательно следим за новым штаммом коронавируса, у которого есть мутации. Есть предположение, что это довольно опасный штамм, так как он легче передается, а вылечить его сложнее, чем обычный», - подчеркнула технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения по COVID-19 Мария Ван Керкхове.

Правительство Индии уже издало указ о том, что каждый совершеннолетний житель страны имеет право сделать прививку, а одна из крупнейших фармацевтических компаний заявила об увеличении производства вакцины от коронавируса до 700 миллионов доз в год.