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«Терминаторы» и «Аллигаторы» в небе: первая тренировка воздушного парада в честь 76-летия Победы прошла в Хабаровске

Андрей Аркадьев
10:36 25.03.2021
Управлять вертолетами, задействованными в воздушных парадах на Дальнем Востоке страны, доверено лучшим летчикам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первая тренировка воздушной части Парада Победы прошла в Хабаровске, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Полеты проводились с аэродрома Хабаровск-Центральный.

Вначале экипажи проверили состояние несущих и рулевых винтов, фюзеляжей, хвостовых и концевых балок, шасси, оборудование грузовых кабин и кабин экипажей.

Вертолеты Ка-52 «Аллигатор», транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ «Терминатор», многоцелевые транспортные Ми-26 сначала одиночно, а затем в составе пар вышли на взлетную полосу, перелетели в точку сбора и выполнили полеты. Управляли винтокрылыми машинами наиболее подготовленные летчики.

Воздушные Парады Победы пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Чите и Улан-Удэ. В них задействуют около 70 летательных аппаратов.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Она предназначена для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной. Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

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