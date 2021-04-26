Инспекторы ЕС прибыли в Россию для оценки «Спутника V»
Представитель Швеции заявил, что для оценки российской вакцины прибыла европейская инспекция.
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Шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем заявил, что в Россию прибыла инспекция Евросоюза для оценки вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.
«Это инспекторы из трех разных стран. Это часть процесса утверждения. Не только проверка производства, но и проверка клинических испытаний, - сказал Бергстрем в эфире телеканала SVT.
Он также отметил, что если ЕС одобрит российский препарат, что его могут поставить в Швецию в июне. Страна планирует наладить производство препарата силами местной компании, но первые 3-6 месяцев поставки будут проводиться из России.