Украина объявила о размещении новых еврооблигаций на общую сумму в 1,25 миллиарда долларов с доходностью в 6,875% годовых. Погашение будет произведено через 8 лет, то есть в 2029 году.

Как отметили в Министерстве финансов Украины, выпуску ценных бумаг может быть присвоен рейтинг «В» от агентств Standard & Poor’s и Fitch. Расчеты должны быть произведены в скорейшем времени - 30 апреля.

Эта транзакция, как указал глава Минфина страны Сергей Марченко, поможет министерству реализовать план госзаимствований на текущий год, в котором наибольшая роль отводится льготным финансированием от международных партнеров. Об этом пишет «Интерфакс.Украина».

Ранее в международном рейтинговом агентстве Fitch отметили, что российский рейтинг устойчив к влиянию санкций Соединенных Штатов. Согласно анализу агентства, подорвать финансовую стабильность РФ действия США не смогут.