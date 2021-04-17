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Fitch: суверенный рейтинг России устойчив к санкциям США

Алексей Курильченко
15:43 17.04.2021
В суверенный рейтинг России оказался заложен риск введения санкций со стороны США.
Fitch: суверенный рейтинг России устойчив к санкциям США
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Суверенный рейтинг России оказался устойчив к новым санкциям США, так как риски введения ограничений уже были заложены в рейтинг и соотносятся с прогнозом. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

«Рейтинг России "BBB" со стабильным прогнозом устойчив в новым введенным санкциям США. Санкции соотносятся с нашим мнением о том, что санкционные риски останутся высокими при администрации Байдена. Это уже заложено в суверенном рейтинге России», - говорится в комментарии агентства.

По мнению экспертов, США не могут подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России. Отмечается, что в РФ наблюдаются низкий дефицит бюджета, стабильность финансового сектора и значительный объем международных резервов, которые могут обеспечить стабильность экономики в условиях санкций.

При этом отмечается, что санкции негативно влияют на настроения инвесторов и испытывают на прочность финансово-экономическую политику правительства.

Ранее МИД РФ опубликовал список ответных мер на санкции США. В перечень контрмер вошли ответные высылки дипломатов, ограничения найма посольствами работников из России и многое другое.

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