Fitch: суверенный рейтинг России устойчив к санкциям США

Суверенный рейтинг России оказался устойчив к новым санкциям США, так как риски введения ограничений уже были заложены в рейтинг и соотносятся с прогнозом. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

«Рейтинг России "BBB" со стабильным прогнозом устойчив в новым введенным санкциям США. Санкции соотносятся с нашим мнением о том, что санкционные риски останутся высокими при администрации Байдена. Это уже заложено в суверенном рейтинге России», - говорится в комментарии агентства.

По мнению экспертов, США не могут подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России. Отмечается, что в РФ наблюдаются низкий дефицит бюджета, стабильность финансового сектора и значительный объем международных резервов, которые могут обеспечить стабильность экономики в условиях санкций.

При этом отмечается, что санкции негативно влияют на настроения инвесторов и испытывают на прочность финансово-экономическую политику правительства.

Ранее МИД РФ опубликовал список ответных мер на санкции США. В перечень контрмер вошли ответные высылки дипломатов, ограничения найма посольствами работников из России и многое другое.