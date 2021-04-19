Ветераны Второй мировой из Франции и США приехали в Россию для участия в проекте Сталинград-2021

Ветераны из Франции и Соединенных Штатов, а также потомки генерала де Голля, станут участниками уникального международного проекта «Сталинград-2021». Сегодня почетных гостей встречали в аэропрту Шереметьево.

Стартует проект уже завтра в Волгоградской области - российские и французские археологи найдут и перезахоронят на Мамаевом кургане останки солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Планируется, что на торжественной церемонии перезахоронения встретятся ветераны из трех стран: Франции, США и России.

Один из них - 96-летний американец Чарльз Норман Шэй, писатель и участник знаменитой операции в Нормандии. В Россию он прилетел впервые, но говорит, что не раздумывая принял предложение.

«Я коренной американец. Я приехал из резервации в штате Мэн, чтобы поучаствовать в церемонии в Сталинграде. Меня пригласили, и это приглашение стало большой честью для меня, поэтому я приехал», - поделился Чарльз Шей, ветеран ВС США, участник операции «Оверлорд».

Проект «Сталинград 2021» направлен прежде всего на сохранение исторической памяти, а также призван объединить участников Второй мировой войны из разных стран. Кроме поисковых работ международной экспедиции, в рамках проекта зарубежные гости встретятся и с российскими ветеранами.