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Ветераны Второй мировой из Франции и США приехали в Россию для участия в проекте Сталинград-2021

Тимур Шерзад
18:30 19.04.2021
Кроме поисковых работ международной экспедиции, в рамках проекта зарубежные гости встретятся и с российскими ветеранами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ветераны из Франции и Соединенных Штатов, а также потомки генерала де Голля, станут участниками уникального международного проекта «Сталинград-2021». Сегодня почетных гостей встречали в аэропрту Шереметьево.

Стартует проект уже завтра в Волгоградской области - российские и французские археологи найдут и перезахоронят на Мамаевом кургане останки солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Планируется, что на торжественной церемонии перезахоронения встретятся ветераны из трех стран: Франции, США и России.

Один из них - 96-летний американец Чарльз Норман Шэй, писатель и участник знаменитой операции в Нормандии. В Россию он прилетел впервые, но говорит, что не раздумывая принял предложение.

«Я коренной американец. Я приехал из резервации в штате Мэн, чтобы поучаствовать в церемонии в Сталинграде. Меня пригласили, и это приглашение стало большой честью для меня, поэтому я приехал», - поделился Чарльз Шей, ветеран ВС США, участник операции «Оверлорд».

Проект «Сталинград 2021» направлен прежде всего на сохранение исторической памяти, а также призван объединить участников Второй мировой войны из разных стран. Кроме поисковых работ международной экспедиции, в рамках проекта зарубежные гости встретятся и с российскими ветеранами.

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