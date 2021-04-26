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Спасатели сняли троих детей с дрейфующей льдины в Златоусте

Анна Берестовая
05:47 26.04.2021
Троих детей, застрявших на льдине, спасли и доставили на берег в Златоусте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Настоящую спасательную операцию в городском пруду пришлось организовать пожарным Златоуста. Посреди водоема на льдине очевидцы заметили троих детей, которых отнесло за 40 метров от берега. Добраться до суши самостоятельно они уже не могли. Сотрудники ближайшей пожарной части быстро прибыли на вызов и уже через несколько минут на резиновой лодке доплыли до

Детей доставили на берег, а затем передали для осмотра работникам скорой помощи. По словам медиков, состояние детей является удовлетворительным.

Ранее женщину унесло на льдине во время прогулки на реке в Томске. Ее доставили на берег сотрудники оперативных служб, а затем госпитализировали с предварительным диагнозом - «переохлаждение».

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