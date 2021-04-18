Женщину унесло на льдине на реке в Томске

Женщину унесло на льдине во время прогулки на реке в Томске.

33-летняя женщина оказалась на оторванной льдине вечером в субботу, 17 апреля. Отмечается, что она ходила по льдинам и в какой-то момент льдину оторвало от берега.

К месту направились сотрудники нескольких оперативных служб. Они доставили женщину на берег, после чего ее госпитализировали с предварительным диагнозом - «переохлаждение».