Женщину унесло на льдине на реке в Томске
Женщина уплыла на льдине во время прогулки на реке в Томске.
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Женщину унесло на льдине во время прогулки на реке в Томске.
33-летняя женщина оказалась на оторванной льдине вечером в субботу, 17 апреля. Отмечается, что она ходила по льдинам и в какой-то момент льдину оторвало от берега.
К месту направились сотрудники нескольких оперативных служб. Они доставили женщину на берег, после чего ее госпитализировали с предварительным диагнозом - «переохлаждение».