Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС

После катастрофы на Чернобыльской АЭС любая информация перепроверялась самым тщательным образом с привлечением специалистов разного профиля. Версия теракта была одна из причин. По итогу выяснили, что к аварии привели действия персонала четвертого энергоблока. Об том рассказал в интервью РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук. В то время занимавший должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

В ночь на 26 апреля 1986 взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. После проверок эксперты пришли к выводу, что основная причина аварии - грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, которые допустил персонал четвертого блока. Такие действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их», - рассказал Ткачук.

По его словам, была изучена вся история Чернобыльской АЭС с момента начала ее строительства.

«Оказалось, что было очень много данных, которые докладывались в Москву и по линии атомной энергетики, и по линии КГБ о том, что при сооружении АЭС имелось много нарушений – и по технологии, и по качеству материалов, и так далее. И эта версия тоже была – не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?» - сказал Ткачук.

Он отметил, что версии кропотливо дополнялись и анализировались разными специалистами.

Ранее стало известно, что на территории зоны отчуждения в Чернобыле, как на всей территории Украины стали вымирать воробьи. Специалисты учреждения уточнили, что в ходе учета, который проводился учеными в заповеднике в прошлом году, воробьи не попали даже в пятерку наиболее распространенных птиц.