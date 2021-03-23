В Чернобыле зафиксировали вымирание воробьев

На территории зоны отчуждения в Чернобыле, как на всей территории Украины стали вымирать воробьи. Об этом сообщается на странице в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Специалисты учреждения уточнили, что в ходе учета, который проводился учеными в заповеднике в прошлом году, воробьи не попали даже в пятерку наиболее распространенных птиц. Тенденция к сокращению численности популяции касаются как полевых воробьев, так и домашних. Однако последние встречаются особенно редко, уточнили в заповеднике.

«Синантропным видам (организмы, чей образ жизни связан с человеком и его жильем – прим. ред.) птиц не хватает людей, даже если людям еще учиться и учиться сознательному и бережному отношению к природе», - говорится в сообщении.

При этом специалисты заверили, что говорить о полном исчезновении этих видов пернатых пока не приходится, однако они могут попасть в группу риска из-за агрессивной деятельности человечества.