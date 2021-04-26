В стране и мире Первые британские спутники с «гагаринского старта» успешно вывели на орбиту Анна Берестовая Первые несколько аппаратов OneWeb отделились от разгонного блока российской ракеты. © Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РИА Новости Читайте нас на: Первая группа британских спутников OneWeb, запущенных в космос российской ракетой «Союз-2.1б», отделились от разгонного блока. В нее вошли 8 из 36 аппаратов. Соответствующей информацией поделился в Сети глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Всего на орбиту планируется вывести девять групп спутников. Общая длительность операции составит около четырех часов. Ранее сообщалось, что ракета с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Восточный. С ее помощью планируется доставить спутники OneWeb на орбиты примерно в 450 километрах от Земли. Этот запуск британская компания посвятила 60-летней годовщине запуска человека в космос и избрала эмблемой миссии изображение легендарного Юрия Гагарина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика