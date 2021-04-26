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Первые британские спутники с «гагаринского старта» успешно вывели на орбиту

Анна Берестовая
05:34 26.04.2021
Первые несколько аппаратов OneWeb отделились от разгонного блока российской ракеты.
Первые британские спутники с «гагаринского старта» успешно вывели на орбиту
© Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РИА Новости
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Первая группа британских спутников OneWeb, запущенных в космос российской ракетой «Союз-2.1б», отделились от разгонного блока. В нее вошли 8 из 36  аппаратов.

Соответствующей информацией поделился в Сети глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Всего на орбиту планируется вывести девять групп спутников. Общая длительность операции составит около четырех часов.

Ранее сообщалось, что ракета с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Восточный. С ее помощью планируется доставить спутники OneWeb на орбиты примерно в 450 километрах от Земли.  Этот запуск британская компания посвятила 60-летней годовщине запуска человека в космос и избрала эмблемой миссии изображение легендарного Юрия Гагарина. 

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