Ракета «Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовала с Восточного

Российская ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный. Целью ее пуска является выведение 36 спутников связи британской компании OneWeb на орбиту.

Сначала, согласно плану полета, ракета должна вывести разгонный блок «Фрегат» на суборбитальную траекторию. Он же, в свою очередь, доставит спутники в расчетные точки, находящиеся примерно в 450 километрах от Земли.

Общее время от пуска ракеты до окончания операции составит, по имеющимся подсчетам, 3 часа 51 минуту 40 секунд. Для реализации плана у разгонного блока будет производиться два включения двигателя. Отделение аппаратов будет проходить группами. Об этом сообщает сайт Arianespace.

Ранее сообщалось, что Государственная комиссия одобрила запуск британских спутников с помощью отечественной ракеты «Союз-2.1б». До этого, 25 марта, ракета-носитель «Союз 2Б» уже успешно отправила 36 аппаратов компании OneWeb на орбиту.