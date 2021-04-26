Небесный щит: опубликованы кадры пуска новой противоракеты системы ПРО
Испытание новой ракеты провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На полигоне Сары-Шаган в республике Казахстан боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно провели очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны.
В ходе мероприятия командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, заявил что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики на боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.