На полигоне Сары-Шаган запустили новую противоракету системы ПРО

На полигоне Сары-Шаган в республике Казахстан успешно провели очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

В ходе мероприятия командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.